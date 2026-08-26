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Janë bërë një javë nga takimi i fundit mes kryetarit të VV-së, Albin Kurti, dhe kreut të LDK-së, Lumir Abdixhiku.
Një takim tjetër i mundshëm mes dy udhëheqësve të partive politike shqiptare, u aludua edhe nga ministri në detyrë i Punëve të Jashtme, Galuk Konjufca, i cili para mediave deklaroi se edhe emrat për president dihen, por që nuk do të bëhen publikë, transmeton Klankosova.tv.
Avokatja Doruntina Meha, në emisionin “Kosova Today”, situatën aktuale politike në vend e ka cilësuar si të paqartë.
“Por që kemi shkelje kushtetuese është shumë e qartë”, u shpreh Meha.
Nga ana tjetër, opinionisti, Argjend Softolli tha se pavarësisht shkeljeve kushtetuese, siç tha ai, nga ana e pushtetit, sipas tij, mbetet të shihet se kur do të dërgohet në Gjykatën Kushtetuese kjo sjellje.
“Ne pashmangshëm po shkojmë drejt zgjedhjeve të reja, por duhet ta kemi të qartë se kush po përkujdeset që ne të shkojmë drejt zgjedhjeve”, tha ai në Klan Kosova.
Ndërkaq sipas opinionstit, Sali Rexhaj, Qeveria dhe Kryeparlamentari i takojnë VV-së, ndërsa sipas tij, opozitës i takon Presidenti.
“S’kanë nevojë me luajt me emra me njëri-tjetrin, vetëm të ia sigurojnë votat njëri-tjetrit dhe formohen institucionet. Kështu ka funksionuar kur kemi qenë shtet normal”, u shpreh Rexhaj në “Kosova Today”.
Opinionistja Elena Uka, nga ana tjetër tha se ekziston mundësia për një kompromis mes VV-së dhe LDK-së.
“Sepse LDK-së, në cilindo kënd që është, e di që nuk është në favor të tyre që të shkojnë në zgjedhje”, tha ajo.