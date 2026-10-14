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Vincent Kompany nuk i ka kursyer kritikat ndaj lojtarëve të Bayern Munichut, duke përfshirë edhe Michael Olisen, pas gabimeve që po i kushtojnë skuadrës në ndeshjet e fundit.
“Është tërësisht faji ynë. Vazhdojmë të humbasim përqendrimin dhe të marrim vendime të gabuara”, deklaroi trajneri belg, duke theksuar se te skuadra e tij ekziston edhe një element i vetëbesimit të tepruar, transmeton Klankosova.tv
Kompany u ndal veçanërisht te kartoni i dytë i verdhë i Olises, duke e cilësuar atë si një gabim të pamenduar. “Kartoni i dytë i verdhë i Michael Olises ishte padyshim një gabim budallallëk. Këtë ia kemi bërë shumë të qartë”, u shpreh ai.
Megjithatë, trajneri i Bayernit nuk beson se skuadrës i mungon energjia apo angazhimi, pasi lojtarët po punojnë shumë. Problemi, sipas tij, qëndron te gabimet që nuk mund t'i lejojnë nëse duan të fitojnë ndeshjet.
“Është e vështirë të fitosh ndeshje kur bën gabime të tilla, edhe kur je qartësisht skuadra më e mirë në fushë”, përfundoi Kompany.