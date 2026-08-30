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Covenant, një kompani relativisht e re në industrinë e mbrojtjes, pritet të nisë nga viti 2027 prodhimin e raketave me rreze të mesme pranë Leipzigut. Sipas burimeve të Reuters, kapaciteti i prodhimit mund të arrijë deri në 1.000 raketa në vit.
Projekti mund të sjellë në vëmendje në Gjermani një raketë lundruese, për të cilën deri më tani janë bërë të ditura shumë pak detaje.
Raketat mund të kenë rreze veprimi mbi 1,500 kilometra
Sipas Reuters, raketat që pritet të prodhohen në Gjermani mund të kenë një rreze veprimi prej më shumë se 1,500 kilometrash.
Megjithatë, deri tani nuk janë bërë publike shumë të dhëna teknike për sistemin.
Një nga avantazhet e pretenduara të raketës është kostoja. Sipas burimeve, një raketë mund të kushtojë disa qindra mijëra dollarë, duke e bërë atë dukshëm më të lirë se raketat amerikane Tomahawk, të cilat, në varësi të versionit, kushtojnë rreth 2 milionë dollarë për njësi.
Covenant është gjithashtu duke zhvilluar një raketë lundruese të quajtur “Anthem”, e konsideruar si projekti kryesor i kompanisë.
Gjermania kërkon aftësi për goditje në distancë të gjatë
Planet e Covenant vijnë në një kohë kur Gjermania po përpiqet të forcojë aftësitë e saj për goditje në distanca të mëdha.
Berlini po kërkon raketa me rreze të gjatë veprimi, të cilat të jenë relativisht të lira dhe të mund të prodhohen në sasi të mëdha, shkruan Euronews, transmeton Klankosova.tv.
Sipas raportimeve, Ministria gjermane e Mbrojtjes i ka dërguar tashmë Covenant kërkesa për oferta, në kuadër të planeve për forcimin e kapaciteteve të saj të ashtuquajtura “deep strike”, pra aftësisë për të goditur objektiva në distanca të mëdha.
Kompania thuhet se po planifikon gjithashtu krijimin e zinxhirëve të furnizimit dhe linjave të prodhimit në Evropë.
Pavarësisht se Covenant është kompani amerikane, pjesa më e madhe e komponentëve pritet të sigurohet nga Gjermania dhe vende të tjera evropiane. Për Berlinin, kjo do të mund të nënkuptonte një varësi më të vogël nga furnizimet amerikane me armë.
Kush qëndron pas Covenant?
Covenant është një kompani relativisht e re në industrinë e mbrojtjes. Ajo u themelua në vitin 2024 dhe është aktive edhe në Izrael.
Kompania mbështetet financiarisht nga investitori amerikan Michael Kaufman, i cili më parë ka punuar për firmën e investimeve Thiel Capital.
Sipas raportimeve, në mesin e mbështetësve financiarë të kompanisë janë edhe investitorë të njohur të teknologjisë amerikane, përfshirë Andreessen Horowitz dhe Founders Fund.