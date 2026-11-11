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Komisioni Hetimor Parlamentar për veprimet dhe mosveprimet institucionale lidhur me vrasjen e Arlinda Zekajt dhe trajtimin e dhunës ndaj fëmijëve dhe grave në familje do të mbajë sot mbledhjen e radhës.
Mbledhja është paraparë të nisë në orën 09:00, ndërsa puna e këtij komisioni synon të hedhë dritë mbi veprimet e institucioneve dhe përgjegjësitë e tyre në rastin e vrasjes së Arlindës nga Vitomirica e Pejës.
Në mbledhjen e kaluar të komisionit, diskutimet për rendin e ditës u shoqëruan me përplasje ndërmjet anëtarit të PDK-së, Eman Rrahmani, dhe atij të Lëvizjes Vetëvendosje, Adnan Rrustemi.
Rrahmani kishte kritikuar Zyrën e Kryeministrit për vonesat në dorëzimin e dokumentacionit të kërkuar nga komisioni. Ai kishte pretenduar se raportet ishin dërguar vetëm një orë para mbledhjes dhe se nuk mbanin nënshkrimet e ministrive përkatëse, transmeton Klankosova.tv.
Sipas tij, Zyrës së Kryeministrit i ishte dhënë afat prej tri ditësh për dorëzimin e dokumenteve, por ky afat nuk ishte respektuar.
Ai kishte akuzuar gjithashtu shumicën parlamentare për pengim të iniciativave të opozitës që synonin përfshirjen e kërkesave për dokumentacion nga Zyra e Kryeministrit në planin e punës së komisionit.
Komisioni është themeluar me qëllim të shqyrtimit të veprimeve dhe mosveprimeve institucionale, në mënyrë që të identifikohen përgjegjësitë dhe të vlerësohet funksionimi i mekanizmave shtetërorë në trajtimin dhe parandalimin e dhunës ndaj grave dhe fëmijëve.