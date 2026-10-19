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Komisioni për Mbikëqyrjen e Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë, nën drejtimin e kryetarit Bekë Berisha, ka mbajtur mbledhjen e rregullt, ku ka shqyrtuar dhe miratuar dy pika të rendit të ditës.
Gjatë mbledhjes, komisioni miratoi Projektligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit mbi ndarjet buxhetore për Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2026, transmeton Klankosova.tv.
Po ashtu, pas shqyrtimit, anëtarët e komisionit miratuan edhe planin e punës për sesionin vjeshtor të vitit 2026.