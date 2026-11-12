Lajmet e fundit
Komisioni për Legjislacion, Mandate, Imunitete, Rregulloren e Kuvendit dhe mbikëqyrjen e Agjencisë për Parandalimin e Korrupsionit do të shqyrtojë vendimin e Presidentes për kthimin në rishqyrtim të Ligjit për Dhomat e Specializuara dhe Zyrën e Prokurorit të Specializuar.
Sipas agjendës, mbledhja do të mbahet në orën 09:30, transmeton Klankosova.tv
Pika kryesore e diskutimit do të jetë Vendimi i Presidentes për kthimin në rishqyrtim të Ligjit nr. 11/L-001, për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 05/L-053 për Dhomat e Specializuara dhe Zyrën e Prokurorit të Specializuar.
Në rend dite janë edhe miratimi i rendit të ditës dhe pika të ndryshme.