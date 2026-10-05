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Komisioni për Legjislacion ka miratuar në lexim të parë Projektligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Dhomat e Specializuara të Kosovës.
Projektligji u miratua me 9 vota për, ndërsa nuk pati asnjë votë kundër dhe asnjë abstenim.
Pas miratimit në lexim të parë në Komision, Projektligji procedohet për Kuvendin e Kosovës.
Seanca është paraparë të fillojë në orën 09:00, ku pikë e parë e rendit të ditës është Shqyrtimi i parë i këtij Projektligji.
Partia Demokratike e Kosovës, e cila është edhe iniciuese e kësaj nisme ligjore, ka kërkuar që votimi të kryhet në dy leximet.
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