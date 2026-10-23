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2025-tën e kaluan me zgjedhje, e të tjerët duke audituar.
Një vit pas, të premten, u gjetën përballë njëra-tjetrës, njëra palë duke i prezantuar gjetjet e tyre, e tjetra duke i dëgjuar ato.
Kryeauditorja nga Zyra Kombëtare e Auditimit, Vlora Spanca, para deputetëve në Komisionin për Mbikqyrjen e Financave Publike tha se tek 130 auditimet që i realizuan gjetën të meta të trashëguara ndër vite.
Ajo gjithashtu prezantoi edhe një dukuri shqetësuese e cila, sipas saj, veç është duke shënuar rritje.
Detajet mund t'i gjeni në kronikën e përgatitur nga Klan Kosova.