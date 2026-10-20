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Rizvanolli dhe Kusari-Lila para deputetëve në dhjetor, Komisioni për Ekonomi cakton prioritetet
Anëtarët e Komisionit për Ekonomi, Industri, Ndërmarrësi, Tregti dhe Inovacion kanë vendosur që gjatë muajit dhjetor dy ministra të linjës të raportojnë para tyre.
Në mbledhjen e së martës të këtij komisioni, është miratuar plani i punës, në muajt e mbetur të këtij viti, me ç’rast gjatë dhjetorit është paraparë raportimi i dy ministreve.
Sipas këtij plani, ministrja e Ekonomisë, Artane Rizvanolli dhe ajo e Tregtisë, Industrisë dhe Ndërmarrësisë, Mimoza Kusari Lila do të raportojnë në këtë komision.
Gjithashtu, në këtë mbledhje janë diskutuar edhe prioritetet për muajt e mbetur të këtij viti.