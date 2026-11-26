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Me 69 vota për, tri kundër dhe dy abstenime, Kuvendi i Kosovës ka miratuar propozimin e Grupit Parlamentar të LDK-së për zëvendësimin e deputetes Doarsa Kica-Xhelili me deputetin Paris Guri në Komisionin Parlamentar Hetimor.
Ky komision është themeluar për të hetuar veprimet dhe mosveprimet institucionale lidhur me vrasjen e Arlinda Zekajt, si dhe trajtimin e dhunës ndaj fëmijëve dhe grave në familje.
Zëvendësimi është bërë me kërkesë të Grupit Parlamentar të LDK-së, transmeton Klankosova.tv.