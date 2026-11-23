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Komisioni Evropian dyshohet se është vënë në shënjestër të një sulmi kibernetik nga hakerë me bazë në Kinë. Dyshimet përfshirjen e tyre janë ngritur rreth një muaj pas incidentit, raportojnë mediat evropiane.
Sipas Euronews, brenda Komisionit Evropian po qarkullon emri i koduar “Panda”, i cili lidhet me dyshimet për aktorë kibernetikë që mund të mbështeten nga shteti kinez.
Një nga elementet që ka ngritur dyshimet është përdorimi i mjetit ARTEX, i zhvilluar në Kinë, i cili shfrytëzon inteligjencën artificiale për të identifikuar dobësi në sistemet e sigurisë kibernetike, të cilat më pas mund të shfrytëzohen nga hakerët, transmeton Klankosova.tv.
Vlerësimet fillestare sugjerojnë se sulmi nuk kishte në shënjestër sisteme apo individë të caktuar.
Ndërkohë, autoritetet kineze kanë mohuar vazhdimisht akuzat për sponsorizimin, drejtimin apo mbështetjen e grupeve që kryejnë sulme kibernetike ndaj shteteve dhe institucioneve të huaja./Klankosova.tv