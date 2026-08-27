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Komandanti i Njësisë Shumëkombëshe të Specializuar (MSU) të KFOR-it, Gianfranco Di Fiore, ka vizituar personelin e kësaj njësie që vepron në Mitrovicë, ku nga afër ka vlerësuar profesionalizmin, disiplinën dhe gatishmërinë e trupave për përmbushjen e detyrave të misionit.
Gjatë vizitës, Di Fiore theksoi rëndësinë e rolit që MSU-ja ka në ruajtjen e pranisë së KFOR-it, lëvizshmërisë dhe aftësisë për t’iu përgjigjur zhvillimeve të sigurisë në terren.
"Si Komandant i MSU-së, jam jashtëzakonisht krenar për profesionalizmin, disiplinën dhe përkushtimin që shoh nga personeli ynë çdo ditë. Ata e kuptojnë përgjegjësinë që u është besuar dhe jam i bindur në gatishmërinë dhe aftësinë e tyre për të mbështetur misionin e KFOR-it", tha ai, transmeton Klankosova.tv
Ndërsa KFOR-i optimizon qëndrimin e tij, përgjegjësia e tij mbetet e pandryshuar, u tha më tej në njoftimin e KFOR-it për këtë vizitë, transmeton Klankosova.tv.
Komandanti i NJM-së u takua gjithashtu me ushtarë nga Ekipi Ndërlidhës dhe Monitorues i KFOR-it.