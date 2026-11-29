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Komandanti i misionit të KFOR-it në Kosovë, gjeneralmajor Roberto Vergori, ka zhvilluar një vizitë në Urën e Ibrit në Mitrovicë.
Rreth kësaj vizite, KFOR ka dalë me njoftim ku është ritheksuar përkushtimin për ruajtjen e stabilitetit dhe sigurisë për të gjithë qytetarët që jetojnë në Kosovë.
"KFOR-i mbetet i përkushtuar fuqimisht ndaj #stabilitetit dhe #sigurisë për të gjithë njerëzit që jetojnë në Kosovë, në mënyrë të paanshme dhe në çdo kohë.
Prioriteti i KFOR-it është të mbështesë #transparencën, qëndrueshmërinë dhe gatishmërinë, duke nxitur njëkohësisht një të ardhme paqësore me mundësi për brezat që do të vijnë", theksohet në njoftim, transmeton Klankosova.tv.