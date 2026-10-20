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Komandanti i KFOR-it, gjeneralmajor Roberto Vergori, është takuar në Tiranë me shefin e Shtabit të Përgjithshëm të Forcave të Armatosura të Shqipërisë, gjenerallejtënant Arben Kingji, në kuadër të angazhimeve të vazhdueshme me partnerët rajonalë.
Sipas njoftimit të KFOR-it, në fokus të takimit ishin bashkëpunimi operacional dhe komunikimi, me theks në rëndësinë e koordinimit për ruajtjen e një ambienti të sigurt dhe të qëndrueshëm për të gjitha komunitetet në Kosovë, transmeton Klankosova.tv.
“KFOR-i ka ritheksuar përkushtimin e tij për të garantuar sigurinë dhe stabilitetin në Kosovë dhe në rajonin më të gjerë, në përputhje me mandatin e tij afatgjatë, të bazuar në Rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, të miratuar në vitin 1999”.