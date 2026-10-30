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Komandanti i KFOR-it, Gjeneralmajor Roberto Vergori, u takua me Ambasadorin e Italisë në Kosovë, Maurizio Antonini.
Në një njoftim rreth takimi, misionit i NATO-s në Kosovë theksoi se bashkimi i qëllimeve dhe koordinimi midis të gjithë akterëve të brendshëm mbeten në thelb të misionit të KFOR-it.
"Përmes komunikimit dhe bashkëpunimit të hapur, transparent e të vazhdueshëm, KFOR-i mbetet i përkushtuar për ruajtjen e një mjedisi të sigurt për të gjitha komunitetet dhe për kontributin në stabilitetin rajonal", thuhet në njoftim, transmeton Klankosova.tv.