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Komandanti i KFOR-it, Roberto Vergori, ka informuar anëtarët e Iniciativës për Bashkëpunim në Mbrojtje (DECI) për situatën aktuale të sigurisë në Kosovë dhe rolin e misionit në ruajtjen e stabilitetit rajonal.
Kjo është bërë në kuadër të Takimit të 14-të të Shefave të Mbrojtjes të DECI-t, të mbajtur më 20 nëntor në kryeqytetin e Shqipërisë, Tiranë, njofton Klankosova.tv.
Sipas një njoftimi të misionit të NATO-s në Kosovë, gjatë takimit, Vergori ka prezantuar aktivitetet e përditshme të KFOR-it dhe prioritetet e tij operacionale, duke theksuar se misioni po vazhdon të optimizojë pozicionin e forcave për t'iu përshtatur nevojave të sigurisë.
Ai ka sqaruar se ky proces është gradual dhe i bazuar në kushte, ndërsa mund të përmbyset nëse zhvillimet e sigurisë në Kosovë apo rajon e kërkojnë një gjë të tillë
DECI në kuadër të cilit u zhvillua takimi është themeluar në vitin 2012, nën udhëheqjen italiane, si një kornizë rajonale për bashkëpunim strategjik dhe ushtarak ndërmjet vendeve të Adriatikut dhe Ballkanit Perëndimor.