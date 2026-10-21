Lajmet e fundit
E ngarkuara me punë ad interim e Ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Wylita Bell, është takuar me komandantin e sapoemëruar të KFOR-it, gjeneralmajorin Roberto Vergori.
Ambasada amerikane në një postim në Facebook ka njoftuar se gjatë takimit u theksua rëndësia e ruajtjes së paqes dhe stabilitetit në Kosovë dhe në rajon.
“Shtetet e Bashkuara mbeten të përkushtuara për të mbështetur misionin e KFOR-it për ruajtjen e stabilitetit në Kosovë dhe në rajon”, theksohet në njoftim, transmeton Klankosova.tv.