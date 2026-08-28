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Komandanti i Njësisë Shumëkombëshe të Specializuar (MSU) të KFOR-it, kolonel Gianfranco Di Fiore, vizitoi pjesëtarët e kësaj njësie, të cilët vazhdojnë qëndrimin e tyre mbi Urën e Ibrit.
Di Fiore tha se ndonëse mund të ketë ndryshime të pozicionimit të misionit nëpër Kosovë, “përkushtimi, gatishmëria dhe përgjegjësitë mbesin të palëkundura”.
Më herët KFOR-i e ka bërë të qartë se është duke zhvilluar një proces për kufizimin e pranisë së trupave të saj mbi urën mbi Ibër dhe kalimin e përgjegjësive te Policia e Kosovës, shkruan Kosovapress.
Ura mbi Ibër, e cila së fundmi është e hapur vetëm për këmbësorë, por jo edhe për qarkullimin e automjeteve, ishte bllokuar pas luftës së vitit 1999 dhe, ndër vite, ka qenë vatër e përplasjeve etnike.
Tani, NATO-ja thotë se tërheqja graduale e trupave nga ura është pjesë e procesit të optimizimit të pranisë të KFOR-it, pas përmirësimit të gjendjes së sigurisë në vend.
KFOR-i shtoi se do të vazhdojë ta vlerësojë rregullisht gjendjen në terren dhe të ruajë një pozicionim të hartuar për të kontribuar në sigurinë e qëndrueshme për të gjithë njerëzit që jetojnë në Kosovë.
Sipas KFOR-it, personeli i vet do të vazhdojë të jetë i pranishëm në zonat përreth urës.