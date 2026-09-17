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Isak Musliu, ish-komandant "Çerçizi" ka folur rreth aktgjykimit në Hagë ndaj katërshes së UÇK-së, Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakup Krasniqit dhe Rexhep Selimit, të cilët u dënuan me 81 vjet burgim.
Musliu tha në Rubikon të Klan Kosovës se dënimet ishin drastike.
"Me rëndësi është që dënimet ishin pabazë, dënime jo të faktuara", u shpreh ai.
Vet Isak Musliu, kishte qenë në karrigen e të akuzuarit në Hagë.
Ai qëndroi në paraburgim për 3 vite, ku më pas u shpall i pafajshëm për krime të luftës.