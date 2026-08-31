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Komanda e Forcave të Përbashkëta Aleate e NATO-s në Napoli ka njoftuar se udhëheqës të lartë nga KFOR-i vizituan së fundmi vizituan personelin që vepron në Mitrovicë, me qëllim që të “theksojnë praninë e vazhdueshme të KFOR-it dhe ndërgjegjësimin për situatën në veri të Kosovës.”
Gjatë vizitave, në njoftim thuhet se komandanti i Njësisë së Specializuar Shumëkombëshe (MSU) vëzhgoi aktivitetet e vazhdueshme të sigurisë së lëvizshme.
Ndërsa shefi i shtabit të KFOR-it zhvilloi takime me personelin e MSU-së dhe të Ekipeve për Ndërlidhje dhe Monitorim (LMT), për të marrë përditësime mbi situatën operacionale.
“Së bashku, operacionet e dukshme të sigurisë dhe angazhimi i rregullt me komunitetin i mundësojnë KFOR-it të përshtatë qëndrimin e tij, duke mbetur i informuar, i lidhur me komunitetin dhe i gatshëm për të reaguar sa herë që është e nevojshme.” /Klankosova.tv