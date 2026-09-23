Lajmet e fundit
Ministri italian i Kulturës, Alessandro Giuli, urdhëroi zgjatjen e mbylljes së Koloseut deri të enjten, në shenjë respekti pas vdekjes së një punëtori në një aksident gjatë natës.
Andrea Moretti, një teknik 22-vjeçar, humbi jetën pasi ra nga një lartësi prej disa metrash ndërsa po instalonte një sistem të ri ndriçimi brenda arenës së lashtë romake.
I ndërtuar 2000 vjet më parë, Koloseu ishte amfiteatri më i madh në Perandorinë Romake dhe shërbente për zhvillimin e ndeshjeve të gladiatorëve, ekzekutimeve dhe gjuetisë së kafshëve. Ai është atraksioni turistik më i vizituar në Itali.
"Lajmi për vdekjen tragjike të Andrea Morettit, një punëtori të aftë që humbi jetën gjatë natës... na ka tronditur dhe pikëlluar thellë," tha kryeministrja Giorgia Meloni.
Giuli urdhëroi gjithashtu pezullimin e të gjitha punimeve të ndërtimit dhe mirëmbajtjes në Kolose deri në një njoftim të dytë, raporton Reuters, transmeton Klankosova.tv.
Fillimisht u njoftua vetëm një mbyllje e pjesshme e monumentit, por kjo shkaktoi protesta nga sindikata më e madhe e Italisë, CGIL.
"Njerëzorja vjen para turistëve," tha Natale di Cola, kreu i CGIL-it në Romë, duke shtuar se sindikata i kërkonte Giulit të shpjegonte të gjitha rrethanat që çuan në aksidentin e Morettit.
Ky incident ndodh më pak se një vit pas vdekjes së një punëtori rumun, i cili mbeti i bllokuar për orë të tëra nën rrënojat e një kulle mesjetare që u shemb pjesërisht pranë Koloseut nëntorin e kaluar.