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Komandanti i Komandës Rajonale Perëndimore (RC-W) të misionit të KFOR-it, koloneli Giuseppe De Blasi, ka pritur në takim drejtorin e Qendrës Rajonale të OSBE-së në Pejë, Cristiano Barale.
Sipas njoftimit, gjatë takimit është diskutuar për situatën e sigurisë në zonën e përgjegjësisë së Komandës Rajonale Perëndimore, si dhe për çështjet që prekin qytetarët në këtë pjesë të Kosovës, transmeton Klankosova.tv.
Në fokus të bisedës kanë qenë gjithashtu mundësitë për forcimin e bashkëpunimit dhe shkëmbimin e qëndrimeve lidhur me çështje me interes të përbashkët.