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“Marshi për Liri”, që pritet të nisë zyrtarisht në orën 14:00, ka bërë që sheshet e Prishtinës të mbushen plot qytetarë, shumë kohë para nisjes së tij.
Madje, shumë qytetarë po raportohet se kanë mbetur nëpër kolona, sidomos në Sllatinë, në hyrje të Prishtinës.
Këtë e konfirmoi moderatorja Jehona Bajrami, e cila tha të ketë komunikuar me Gjeneralin e UÇK-së, Daut Haradinaj.
“Në këto momente po më shkruan Daur Haradinaj, i cili po më thotë se bashkë me një numër të madh të njerëzve, kanë mbetur në kolonë, saktësisht në Sllatinë. Sipas Haradinajt, fakti që më shkruan është se shumë njerëz mund të mos kenë mundësi të bashkëngjiten me marshin”, tha Bajrami.