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Astrit Kolaj nga Instituti i Kosovës për Drejtësi, ka kërkuar angazhim më të madh institucional për mbështetjen e ish-krerëve të UÇK-së që po gjykohen në Hagë.
Duke folur në emisionin “Rubikon”, Kolaj kritikoi Qeverinë, duke thënë se, përveç përmbushjes së obligimeve që rrjedhin nga Ligji për Mbështetje Financiare, nuk ka ndërmarrë veprime të tjera në këtë drejtim.
"Asnjë veprim. Ju e dini dhe ne jemi dëshmitarë, ku edhe kanë përtuar të bisedojnë për këtë temë kur janë pyetur. Ne kemi kërkuar vazhdimisht që duhet të fuqizohet mbështetja ekonomike, por edhe ndihma përmes ekspertëve dhe gjetjës së provave. Të merret shembull vetëm Kroacia, nuk kemi pasur nevojë të shkojmë askund më larg. Nuk është bërë asnjë gjë", deklaroi Kolaj në Klan Kosova.