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Bordi Ekzekutiv i Komitetit Olimpik të Kosovës (KOK), nën udhëheqjen e presidentit Ismet Krasniqi, ka mbajtur mbledhjen e 15-të, ku janë diskutuar një sërë çështjesh që lidhen me aktivitetet dhe projektet e sportit kosovar.
Një ndër temat kryesore të mbledhjes ishte pjesëmarrja e Kosovës në Lojërat Mesdhetare Taranto 2026, ku ekipi kosovar fitoi gjithsej nëntë medalje, shkruan Kosovapress, transmeton klankosova.tv.
Sipas KOK-ut, ky rezultat u vlerësua si i suksesshëm, megjithëse u konstatua se disa prej sporteve kanë mundur të kenë paraqitje edhe më të mira.
Bordi Ekzekutiv vendosi që medalistët kosovarë nga Lojërat Mesdhetare të shpërblehen nga KOK-u. Për këtë qëllim, Komiteti Olimpik i Kosovës do të ndajë një shumë prej 20 deri në 23 mijë euro.
Ndërkohë, KOK ka bërë kërkesë edhe në Ministrinë e Sportit dhe Rinisë për shpërblimin e medalistëve, pasi rregulloret aktuale nuk parashohin shpërblime për medaljet e fituara në Lojërat Mesdhetare.
Në mbledhje u diskutua edhe pjesëmarrja e ekipit olimpik të të rinjve të Kosovës në Lojërat Olimpike për të Rinj, të cilat do të mbahen nga 31 tetori deri më 13 nëntor në Dakar të Senegalit.
Kosova pritet të përfaqësohet me tre sportistë në këtë ngjarje, ndërsa lista e tyre pritet të publikohet gjatë javëve në vijim.
Bordi u njoftua edhe për përgatitjet për edicionin e gjashtë të Festivalit të Filmit Sportiv Prishtina 2026, i cili do të mbahet më 29 dhe 30 tetor në kinemanë ABC në Prishtinë.
Po ashtu, më 3 tetor do të shënohet Dita Botërore e Ecjes, përmes një aktiviteti të organizuar në kuadër të aktiviteteve të KOK-ut.
Presidenti i KOK-ut, Ismet Krasniqi, i njoftoi anëtarët e Bordit edhe për zhvillimet e fundit lidhur me Lojërat Mesdhetare Prishtina 2030.
Në mbledhje u diskutua edhe për projektin “Coaching and Sport Innovation Hub”, i financuar nga “Regional Challenge Fund”, ku KOK-u është lider i projektit.
Ndër temat e tjera ishte edhe përpilimi i strategjisë kombëtare për “safeguarding” në KOK, në kuadër të projektit “Safe Harbour”.
Në fund, Bordi u njoftua për programin “Trajner Sportiv”, ku më 1 tetor pritet të nisë gjenerata e tretë, si dhe për procesin e akreditimit të këtij programi.