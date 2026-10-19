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Kodi i ri civil, u diskutua sot me panelistët e ftuar në emisionin Kosova Today.
A po parashihet të legalizohet martesa mes gjinisë të njëjtë?
Për këto dhe shumë të tjera u fol në Klan Kosova.
Gazetarja Era Berisha, tha se shoqëria kosovare e ka një problem thelbësore, që fatin e të tjerëve e lidhim direkt me fatin tonë.
Ajo pati një debat goxha dinamik me të ftuarin tjetër, z. Avni Çakmakun.
"Dhe opinioni i zotëriut në fjalë, është opinioni i shumë qytetarëve të tjerë që është një mendësi shumë më patriarkale që nuk po mundem me u emancipu edhe me kalu më përpara. Veç një gjë duhet me kuptu, që secili person ka të drejtë me jetu në mënyrën qysh zgjedh ti me jetu. Ti je i vetëdijshëm dhe zgjedh vetëm për çështjet e tua personale, por nuk mundesh, por nuk mundesh me fol për të tjerët kaq lirshëm", deklaroi Berisha në Klan Kosova.