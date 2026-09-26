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Politologu Melazim Koci ka deklaruar se gjetja e një konsensusi për projektligjin e propozuar nga Partia Demokratike e Kosovës (PDK) lidhur me Dhomat e Specializuara është çelësi për zgjedhjen e presidentit të ri dhe shmangien e zgjedhjeve të parakohshme.
Në emisionin Info Magazine në Klan Kosova, Koci u shpreh skeptik rreth qëndrimeve aktuale të partive politike, duke theksuar se fokusi kryesor tashmë ka kaluar te kjo nismë ligjore.
Në bazë të asaj që dëgjojmë, nuk jam shumë optimist, por është një element tjetër: projektligji që ka propozuar Partia Demokratike e Kosovës, pra projektligji për Dhomat e Specializuara, mund të jetë faktori që të bëjë ndryshimin. Nëse do të ketë pajtim rreth atij dokumenti, unë mendoj që do të jetë lehtë pastaj të bëhet zgjedhja e presidentit, pra dhe kompletimi i institucioneve“, ka thënë Koci.
Ai paralajmëroi se mungesa e një marrëveshjeje politike, veçanërisht mes partisë në pushtet dhe opozitës kryesore, do ta çojë vendin drejt kutive të votimit.
Nëse rreth kësaj çështjeje nuk do të ketë konsensus, konkretisht ndërmjet Vetëvendosjes dhe Partisë Demokratike të Kosovës, nuk besoj që do të kemi institucione. Mjerisht, Kosova do të shkojë në zgjedhje të tjera sepse tani këtu është fokusuar çështja. Nëse nuk do të ketë pajtim rreth projektligjit, Kosovën e presin zgjedhje të tjera“, tha ai.
Duke komentuar zhvillimet e fundit nga Haga, të cilat i cilësoi si masakër juridike dhe aktgjykim tejet të padrejtë, Koci tha se priste që ky moment të shënonte kthesë dhe unitet kombëtar.