Lajmet e fundit
Bartësi i listës së koalicionit shqiptar në Luginë të Preshevës, Shaip Kamberi, ka thënë se ky bashkim është përgjigje politike për partinë-shtet të Alekdandar Vuçiqit në Serbi.
Ky koalicion ka vazhduar aktivitetet parazgjedhore për zgjedhjet e parakohshme të 25 tetorit në Serbi, me ç’rast Kamberi ka thënë se bashkimi i shqiptarëve është qëndrim i përbashkët për barazi, dinijitet dhe për të drejtën që zëri i tyre të dëgjohet.
“Mbrëmë, në Samolicë, u bëmë bashkë me përfaqësuesit e të gjitha subjekteve politike shqiptare në tubimin e “Koalicionit Shqiptar”. Presheva, Bujanoci e Medvegja të përfaqësuara në një tubim të përbashkët. Ky bashkim është përgjigjja jonë politike ndaj partisë-shtet të Vuçiq. Një qëndrim i përbashkët për barazi, për dinjitet dhe për të drejtën që zëri ynë të dëgjohet e të përfaqësohet.”, ka shkruar Kamberi.
Ai ka thënë se ky bashkim është edhe përgjegjësi për mbajtjen e zotimeve të dhëna para qytetarëve.
“Bashkimi na ngarkon edhe me përgjegjësi që të punojmë bashkë, t’i mbajmë zotimet dhe të mbajmë të përgjigjeshëm pushtetin për mos zbatim të marrëveshjeve.”, ka thënë ai. /Klankosova.tv