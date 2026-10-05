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Ish-finalisti i Big Brother VIP Kosova, Klodi Mihaj, ka ndarë me ndjekësit e tij disa pamje nga dasma e mbrëmshme e dy ish-banorëve të BBVK-së, Kushtrim Kelani dhe Aurora Rrusta.
Klodi ka qenë i pranishëm në dasmën e çiftit, ndërsa përmes rrjeteve sociale ka publikuar momente nga festa.
Në një prej postimeve të tij në Instagram, ai ka ndarë një fotografi nga ceremonia, të cilën e ka shoqëruar me përshkrimin "Momente nga dasma si i ftuar".
Kushtrimi dhe Aurora i dhanë fund beqarisë mbrëmjen e kaluar, duke kurorëzuar lidhjen e tyre me martesë./Klankosova.tv