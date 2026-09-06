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Eljona dhe Klodi kanë qenë sërish në qendër të vëmendjes, pas mungesës së shpeshtë të tyre së bashku në rrjetet sociale.
Megjithatë, gazetari Elton Tozaj thotë se nuk ka asnjë konfirmim për ndarje mes çiftit.
Në emisionin “Weekend”, Tozaj tha se të dy janë të angazhuar me projekte të ndryshme, ndërsa aktualisht ndodhen në vende të ndryshme.
“Distanca është sepse njëri është në Kosovë, tjetri është në Itali. Nuk ka pasur asnjë deklaratë për ndarje”, tha Tozaj.
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