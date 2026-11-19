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Ish-banori i Big Brother VIP Kosova 4, Labinot Haxhiu ka komentuar lojën e banorëve të edicionit aktual të shtëpisë më të madhe në vend.
I ftuar në “BIG Cast”, Haxhiu ka folur për raportin mes Kledjes dhe Bejtës, duke thënë se, sipas informacioneve që ka, të dy kanë lidhje jashtë shtëpisë, por megjithatë, ai ka vlerësuar se dy banorët kanë kimi të mirë me njëri-tjetrin, transmeton Klankosova.tv.
“Kledja po merr vëmendje prej Nichit, prej Bejtës. Çdo vit është një bukuroshe që djemtë iu shkojnë pas, këtë vitë është Kledja. Unë kam dëgjuar që edhe Kledja ka lidhje jashtë. Edhe Bejta, edhe Kledja janë të lidhur, por si shikues, e kanë një kimi shumë të mirë.”, ka thënë Haxhiu.
Për bisedën e plotë: