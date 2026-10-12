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Pas më shumë se 12 orësh nga krimi i rëndë në Pogragjë të Gjilanit, është gjetur automjeti me të cilin u arratis Remzi Arifi, i dyshuari për vrasjen e të birit 29-vjeçar, mëson ekskluzivisht Klankosova.tv
Burime të Klankosova.tv kanë bërë të ditur se pas ndërmarrjes së veprimeve të nevojshme nga autoritetet, vetura e Arifit është lokalizuar në zonën e Sllubicës, fshati që shtrihet në pjesën jug-lindore të Komunës së Gjilanit.
Arifi ka ikur nga shtëpia në orët e së mbrëmjes, të ditës së djeshme, pasi dyshohet se qëlloi për vdekje djalin, për motive akoma të panjohura.
Sipas Policisë, i njëjti ndodhet ende në arrati, ndërsa po punohet për kapjen e të njëjtit.
Në koordinim me Prokurorin e Shtetit dhe njësitë përkatëse hetimore, është njoftuar se po punohet për arrestimin e të dyshuarit, si dhe për sqarimin e plotë të rrethanave të rastit.
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