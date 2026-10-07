Lajmet e fundit
TV “Klan Kosova” për projektin e “Big Brother VIP - 5”, shpall:
K O N K U R S
për plotësimin e vendeve të lira të punës, me sa vijon:
- Organizator
- “Logger”
- “Runner”
- Roje sigurimi
Kandidatët të cilët aplikojnë për këto vende pune, duhet t’i dërgojnë këto dokumente:
- CV
- Dëshmi të përgatitjes universitare ose të përgatitjes profesionale
- Dëshmi mbi përvojën e punës në fushën përkatëse
- Letër rekomandime, ose referenca eventuale.
Aplikimi bëhet përmes e-mailit (postës elektronike), në:
Aplikacionet e pakompletuara nuk do të merren parasysh.
Konkursi mbetet i hapur deri më 13.10.2026, në ora 16:00h