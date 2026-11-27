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Klan Kosova FM feston nesër pesëvjetorin e themelimit.
Në emisionin "Ora 7" në Klan Kosova, me këtë rast, pjesë e rrëfimeve për punën dhe përvojën e tyre ishin disa nga kolegët e Radios, të cilat ndanë përvojat e tyre profesionale në kuadër të Klan Kosova FM.
Përmes këtyre rrëfimeve, ato sollën në vëmendje punën e përditshme në radio, përkushtimin dhe përvojat e krijuara gjatë këtyre pesë viteve.
Pesë vjet me zëra, histori dhe energji që kanë shoqëruar dëgjuesit e Klan Kosova FM.
Për më shumë rreth përvojave të tyre: