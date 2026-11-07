Lajmet e fundit
Uji i ngrohtë me limon dhe mjaltë mund të ndihmojë në hidratimin, lehtësimin e fryrjes dhe qetësimin e dhimbjes së fytit. Kjo pije është gjithashtu një burim i vitaminës C, e cila është thelbësore për funksionimin e sistemit imunitar dhe shëndetin e lëkurës, sipas Health.com.
Hidratim i përmirësuar
Gjatë natës, trupi humbet lëngje përmes frymëmarrjes dhe djersitjes. Një gotë me ujë të ngrohtë në mëngjes ndihmon në rimbushjen e tij, gjë që mund të rrisë nivelet e energjisë, të përmirësojë përqendrimin dhe të ndihmojë në ruajtjen e temperaturës normale të trupit. Shtimi i limonit dhe mjaltit përmirëson shijen e ujit, gjë që mund t'ju inkurajojë të pini më shpesh. Hidratimi i mirë është thelbësor për eliminimin e produkteve të mbeturinave, lubrifikimin e nyjeve dhe mbrojtjen e shtyllës kurrizore.
Lehtësim i dhimbjes së fytit
Shumë njerëz e gjejnë ujin e ngrohtë me limon dhe mjaltë të dobishëm për dhimbjet e fytit, alergjitë sezonale ose qëndrimin në dhoma të thata. Lëngu i ngrohtë qetëson fytin e irrituar dhe ndihmon në zbërthimin e mukusit. Mjalti vesh membranat mukoze dhe vetitë e tij antimikrobike mund të lehtësojnë kollën.
Një përmbledhje e studimeve shkencore zbuloi se mjalti ishte më efektiv se disa metoda të zakonshme në lehtësimin e simptomave të infeksioneve të traktit të sipërm respirator. Në mënyrë specifike, ai ndihmoi në uljen e frekuencës dhe intensitetit të kollës. Megjithatë, autorët e studimit vërejnë se nevojiten më shumë kërkime përpara se mjalti të rekomandohet rregullisht në vend të ilaçeve standarde.
Mbështet sistemin imunitar
Vitamina C në limon stimulon punën e qelizave imune, gjë që forcon mbrojtjen natyrore të trupit kundër infeksioneve dhe mund të përshpejtojë shërimin. Vitamina C është gjithashtu një antioksidant i fuqishëm që mbron qelizat nga dëmtimet e shoqëruara me sëmundjet kronike. Lëngu i një limoni të shtrydhur në një gotë me ujë siguron rreth 21% të kërkesës ditore për këtë vitaminë.
Hidratimi i mirë është gjithashtu i rëndësishëm për imunitetin. Marrja e mjaftueshme e ujit ndihmon në ruajtjen e një ekuilibri të shëndetshëm të baktereve të zorrëve dhe mbështet qelizat imune në traktin tretës që mbrojnë trupin nga mikroorganizmat e dëmshëm.
Tretje më e mirë dhe më pak fryrje
Lëngjet e ngrohta mund të relaksojnë muskujt e zorrëve dhe të lehtësojnë çrregullimet e tretjes. Hidratimi i mjaftueshëm gjithashtu parandalon kapsllëkun dhe ndihmon në ruajtjen e tretjes së rregullt. Lëngu i limonit përmban acid citrik, i cili mund të ndihmojë stomakun tuaj të zbërthejë ushqimin.
Ai gjithashtu mund të përshpejtojë zbrazjen e stomakut, duke lejuar që ushqimi të kalojë më shpejt nëpër sistemin tuaj tretës. Për disa njerëz, kjo mund të zvogëlojë ndjenjat e rëndesës dhe fryrjes pas ngrënies.
Efektet në shëndetin e lëkurës
Ndërsa asnjë pije nuk mund ta ndryshojë menjëherë pamjen e lëkurës suaj, hidratimi luan një rol kyç në mbajtjen e saj të hidratuar dhe elastike. Pirja e mjaftueshme e lëngjeve mund të ndihmojë në parandalimin e tharjes dhe pa jetë të lëkurës. Vitamina C në limon gjithashtu ndihmon trupin tuaj të prodhojë kolagjen, një proteinë që i jep lëkurës suaj forcën dhe strukturën e saj.