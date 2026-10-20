Lajmet e fundit
You Jianxia, nga Kina, mban rekordin botëror për qerpikët më të gjatë, të cilët vazhdojnë të mahnitin përmasat e tyre. Në vitin 2016, qerpikët e saj u matën 12.4 centimetra, ndërsa pesë vjet më vonë arritën gjatësinë e jashtëzakonshme prej 20.5 centimetrash.
Ajo tregoi se fillimisht kishte vënë re rritjen e pazakontë në vitin 2015 dhe se, pavarësisht vizitave te mjekët, nuk kishte marrë një shpjegim shkencor për këtë veçori. Asnjë nga familjarët e saj nuk ka qerpikë të ngjashëm, transmeton Klankosova.tv.
Megjithatë, Jianxia beson se kjo mund të jetë një dhuratë hyjnore. Ajo tregoi se vite më parë kishte kaluar më shumë se 480 ditë në një mal dhe, duke mos gjetur një shpjegim tjetër, mendon se qerpikët e gjatë mund të jenë një bekim nga Buda.
Sipas saj, kjo veçori nuk i shkakton vështirësi në jetën e përditshme. Përkundrazi, i kursen kohë kur vendos makijazh, pasi qerpikët e saj natyralë i japin efektin e vijëzimit të syve pa pasur nevojë për eyeliner.
Jianxia u ka përcjellë edhe një mesazh njerëzve që kanë veçori të pazakonta fizike, duke i inkurajuar ta pranojnë dhe ta festojnë bukurinë e tyre unike./Klankosova.tv