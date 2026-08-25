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Virusi i Nilit Perëndimor nuk transmetohet nga njeriu te njeriu dhe jo të gjitha mushkonjat e transmetojnë sëmundjen.
Instituti i Shëndetit Publik bën me dije se deri më tani në Shqipëri është diagnostikuar vetëm një rast me ethet e Nilit.
Bëhet fjalë për një person të moshuar, i cili po trajtohet në spitalin e Korçës. Sipas IShP-së, gjendja shëndetësore e pacientit është e qëndrueshme.
Ekspertët shpjegojnë se rreth 80 për qind e personave të infektuar me virusin nuk shfaqin simptoma, ndërsa në raste të tjera mund të shfaqen simptoma të lehta.
Një pjesë e pacientëve mund të kalojnë në forma më të rënda të sëmundjes, të cilat mund të shoqërohen me temperaturë të lartë dhe prekjen e trurit.
“Bëjnë forma të rënda ata me imunitet të ulët, ata që kanë kryer ndërhyrje të veshkave, transplante”.
Ekspertët theksojnë se mushkonja që transmeton ethet e Nilit është e pranishme edhe në Shqipëri.
Në rast se shfaqen simptoma të rënda, këshillohet kërkimi i menjëhershëm i kujdesit mjekësor, veçanërisht nëse një person ka temperaturë të lartë, ngurtësim të qafës, dhimbje të forta koke, konfuzion, dridhje ose dobësi të papritur të muskujve.
Për parandalimin e përhapjes së mushkonjave, ekspertët këshillojnë që të mos mbahen enë me ujë të ndenjur në oborre apo kopshte, pasi ato mund të shërbejnë si vende grumbullimi dhe shumimi të mushkonjave./TCh