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Nënkryetari i Aleancës, Besnik Tahiri, ka kritikuar institucionet në Kosovë për trajtimin e rastit të Arlinda Zekajt.
Në emisionin DPT te Fidani në Klan Kosova, Tahiri tha se kjo çështje nuk duhet parë si akt i izoluar, por si një momentum që mund të shkaktojë probleme të sigurisë nacionale.
“Organizmat shtetërorë që janë të pavarur, duhet ta marrin këtë çështje shumë seriozëe sepse kjo çështje lidhet edhe me sigurinë kombëtare të vendit. Pra nuk duhet të shihet vrasja barbare e Arlinda Zekajt si një akt i izolum por duhet të shihet si një momentum i cili mundet me na shkaktu probleme të sigurisë nacionale” – tha Tahiri. /Klankosova.tv