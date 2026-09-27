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Ish-luftëtarja e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, Elheme Hetemi sonte në emisionin “Shoqet” në Klan Kosova ka folur për përvojën e saj gjatë luftës, respektin që, sipas saj, gratë pjesëtare të UÇK-së e kishin nga popullata dhe ushtarët, si dhe për protestat në mbështetje të krerëve të UÇK-së në Hagë.
Duke folur për mbështetjen që po u jepet ish-krerëve të UÇK-së, ajo tregoi edhe një bisedë me motrën e saj para se të vinte në emision.
“Ma kisha dashtë unë me kanë në vend të tyre kur e shoh çka po bën populli për ta, për ta dhe për vete”, i kishte thënë motra.
Ajo u shpreh se protestuesit po i nderojnë jo vetëm ish-krerët e UÇK-së, por edhe veten dhe kombin.
“Domethënë është si një familje kur len trashëgimtarë që e nderojnë edhe respektojnë. Këta njerëz po i bëjnë nderë krerëve të shtetit të vet, po i bëjnë nderë kombit edhe po i bëjnë nderë të gjithë shqiptarëve kudo nëpër botë”, u shpreh ajo./Klankosova.tv