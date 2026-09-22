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Kina ka shpenzuar një shumë rekord për importin e arit sivjet, duke blerë më shumë se 1,000 tonë në tetë muajt e parë të vitit 2026.
Sipas Financial Times, ekonomia e dytë më e madhe në botë ka shpenzuar 158.8 miliardë dollarë për arin deri në fund të gushtit, krahasuar me 96.5 miliardë dollarë gjatë gjithë vitit 2025, kur Kina importoi 886 tonë.
Kina i kishte frenuar blerjet e arit vitin e kaluar, në kohën kur çmimi i metalit të çmuar po rritej me shpejtësi, transmeton Klankosova.tv
Kina është gjithashtu prodhuesi më i madh në botë i arit.
Sipas Këshillit Botëror të Arit, shteti prodhoi 384 tonë gjatë vitit të kaluar.
Të dhënat tregojnë gjithashtu se investitorët kinezë po blejnë më shumë ar si pjesë e përpjekjeve për të diversifikuar pasuritë e tyre. /Klankosova.tv