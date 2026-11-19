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Ambasadorja e Kinës në Shqipëri, Pang Chunxue, ka bërë të ditur interesimin e bizneseve kineze për të investuar në Shqipëri, veçanërisht në sektorin e industrisë së rëndë.
“Bizneset tona duan të investojnë në industrinë e rëndë shqiptare”, është shprehur ambasadorja kineze.
Sipas raportimit të TCH, deklarata u bë në kuadër të aktiviteteve për shënimin e 77-vjetorit të vendosjes së marrëdhënieve diplomatike mes Shqipërisë dhe Kinës.
Me këtë rast, në qytetin e Elbasanit u mbajt një takim ku morën pjesë ambasadorja Pang Chunxue, ish-studentë shqiptarë të diplomuar në universitetet kineze, si dhe inxhinierë të njohur që kanë kontribuar në zhvillimin dhe drejtimin e disa prej ndërmarrjeve më të mëdha industriale në Shqipëri.
Takimi u fokusua në marrëdhëniet mes dy vendeve dhe mundësitë për bashkëpunim ekonomik, me theks të veçantë në industrinë e rëndë.