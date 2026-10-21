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Joshua Kimmich nuk do të jetë në dispozicion të Bayern Munichut për përballjen e rëndësishme me Arsenalin në Ligën e Kampionëve, pasi mesfushori gjerman po përballet me humbjen e babait të tij.
Lajmin e ka konfirmuar klubi bavarez përmes një komunikate zyrtare, duke bërë të ditur se futbollisti nuk do të jetë pjesë e skuadrës për ndeshjen e së mërkurës mbrëma.
Sipas raportimeve të mediave, babai i Kimmichut, Berthold, ka ndërruar jetë në moshën 57-vjeçare, transmeton Klankosova.tv
Bayern Munichu ka shprehur ngushëllimet për futbollistin dhe familjen e tij, duke kërkuar njëkohësisht respektimin e privatësisë së tyre në këtë periudhë të vështirë.
“Për shkak të një vdekjeje në familjen e tij të ngushtë, Joshua Kimmich nuk është pjesë e skuadrës për ndeshjen e sotme kundër Arsenalit”, thuhet në njoftimin e klubit.
Bavarezët kanë kërkuar që të shmangen pyetjet dhe raportimet e mëtejshme lidhur me këtë çështje, në mënyrë që familja të ketë hapësirën e nevojshme për ta përballuar dhimbjen.
Mungesa e Kimmichut përbën një mungesë të rëndësishme për Bayernin, që të mërkurën mbrëma e pret Arsenalin në stadiumin “Allianz Arena”, në kuadër të Ligës së Kampionëve.
Mesfushori gjerman kishte munguar edhe në stërvitjen e fundit të ekipit, ndërsa fillimisht klubi kishte bërë të ditur se arsyeja ishte personale.
Bayern Munichu ka shprehur mbështetjen për lojtarin e tij, duke i përcjellë ngushëllimet më të sinqerta atij dhe familjarëve të tij.
Due to a passing in his immediate family, Joshua Kimmich is not in the squad today for the match against Arsenal.— FC Bayern (@FCBayernEN) October 21, 2026
On behalf of the family, we ask that his privacy and grief be respected, and that further inquiries and reporting be refrained from.
We send our deepest…