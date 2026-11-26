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Joshua Kimmich ka dalë publikisht në mbrojtje të bashkëlojtarit të tij, Jamal Musiala, duke kritikuar mënyrën se si drejtuesit e Bayern Munichut e kanë trajtuar dhe komunikuar situatën e fundit rreth talentit gjerman.
Mesfushori gjerman u shpreh i pakënaqur me faktin që çështja është diskutuar publikisht, duke theksuar se probleme të tilla duhet të zgjidhen brenda klubit dhe jo në kurriz të një futbollisti.
“Ajo që nuk kuptoj është mënyra se si e gjithë kjo po komunikohet publikisht. Kjo nuk duhet të bëhet kurrë në kurriz të një lojtari. Natyrisht, klubi është më i rëndësishëm se ne futbollistët, por nuk është më i rëndësishëm se një qenie njerëzore. Kjo është absolutisht e papranueshme dhe nuk i ka hije Bayern Munichut”, deklaroi Kimmich.
Ai gjithashtu theksoi se Musiala po punon shumë çdo ditë dhe se vështirësitë e tij nuk kanë të bëjnë me mungesën e profesionalizmit.
“E shoh çdo ditë se sa shumë punon. Nuk është se po kalon vështirësi për shkak të mungesës së profesionalizmit. Shpresoj që ai ta ndiejë se të gjithë jemi 100 për qind në anën e tij”, përfundoi Kimmich.
Në fund, 30-vjeçari shprehu shpresën që palët të afrohen sërish dhe kjo situatë të zgjidhet përmes komunikimit të brendshëm, duke rikthyer frymën e solidaritetit që, sipas tij, e ka karakterizuar gjithmonë Bayernin./Klankosova.tv.