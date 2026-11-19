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Ish-kryetari i Malishevës, Isni Kilaj ka rrëfyer ekskluzivisht për Klan Kosovën detaje nga procesi gjyqësor në Hagë ndaj tij, ish-presidentit Hashim Thaçi dhe të tjerëve në rastin për administrimin e drejtësisë.
Kilaj, ka qenë i vetmi që është shpallur i pafajshëm në këtë rast, derisa të tjerët janë dënuar, përfshirë edhe Thaçin, i cili është gjykuar me 17 muaj burgim.
Por, ai ka thënë se është ndier i zhgënyer që mbrapa në Hagë ka lënë shokët e tij, si dhe ish-presidentin e vendit, Hashim Thaçi.
“Me të vërtetë nuk e kam ndjeh si lirim për mua, është një zhgënjim i radhës kur del dhe i lë ata burra aty. Hashim Thaçi nuk është një Hashim Thaçi i Kosovës dhe i familjes së tij, por ai është vet historia e Kosovës. Është krejt e kaluara e lavdishme e jona, dhe gjithçka lidhet me emrin e tij dhe me veprimtarinë e tij dhe t’ua kthesh shpinën nuk është e lehtë.”, ka thënë Kilaj.
Ai ka shtuar se në ditën e aktgjykimit nuk kanë pasur shumë mundësi të flasin me Thaçin dhe të tjerët.
“Kemi dhanë dorën njëri-tjetrit, por nuk kemi mundur të flasim prej emocioneve që po e lëmë atë aty, shumë pak kemi mundur të flasim, edhe ashtu kemi pasur pengesa nga gardianët. Mesazhin që e dha në sallë gjyqi, atë mesazh na dha edhe neve, është një gjykim politik dhe është krijuar për të dënuar një pjesë të popullit të Kosovës.”, ka shtuar Kilaj.
Ai ka thënë se Gjykata Speciale është absurd, që sipas tij, koha dhe historia do ta gjykojë. /Klankosova.tv