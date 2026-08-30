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Këngëtarja e njohur shqiptare, Kida, ka ndarë me ndjekësit e saj disa pamje nga Roma, duke nxitur kureshtjen nëse udhëtimi i saj në Itali mund të ketë lidhje me përgatitjet për dasmën e saj.
Më herët ishte raportuar se Kida pritet ta kurorëzojë dashurinë në muajin shtator.
Ishte bërë e ditur se ceremonia pritet të mbahet në një rezidencë luksoze në Romë.
Tashmë, publikimi i pamjeve nga Roma nga ana e Kidës ka shtuar edhe më shumë dyshimet se këngëtarja mund të ketë nisur përgatitjet për ditën e saj të veçantë./Klankosova.tv