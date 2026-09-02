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Këngëtarja e njohur shqiptare, Kida, i ka dhënë fund beqarisë, duke kurorëzuar me martesë dashurinë e saj me partnerin prej disa vitesh, Ajbin.
Çifti ka zgjedhur Romën për të zhvilluar ditën e tyre të veçantë, në një ceremoni elegante dhe luksoze, ku të pranishëm kanë qenë familjarë, miq dhe emra të njohur të skenës shqiptare.
Dasma u zhvillua në një prej rezidencave luksoze të kryeqytetit italian, duke krijuar një atmosferë romantike me pamje spektakolare të Romës, transmeton Klankosova.tv.
Kida shkëlqeu në disa fustane të nusërisë, ndërsa Ajbi u shfaq pranë saj me një kostum elegant bardhezi.