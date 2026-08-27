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Ushtruesja e detyrës së Presidentes së Kosovës, Albulena Haxhiu, ka përshëndetur vendimin e sotëm të Këshillit Gjyqësor të Kosovës (KGjK) lidhur me gjyqtarët serbë që kishin dhënë dorëheqje në vitin 2022.
Përmes një deklarate, Haxhiu ka thënë se do të ndërmarrë veprimet e nevojshme për lirimin e tyre nga detyra, në përputhje me përgjegjësitë kushtetuese dhe ligjore.
“Përshëndes propozimin e Këshillit Gjyqësor të Kosovës për lirimin nga detyra të gjyqtarëve serbë që kishin dhënë dorëheqje në vitin 2022. Në përputhje me përgjegjësitë kushtetuese dhe ligjore, sapo Këshilli Gjyqësor i Kosovës t’i dërgojë propozimet, do të ndërrmarë veprime për lirim nga detyra të tyre”, shkroi Haxhiu./Klankosova.tv