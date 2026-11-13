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As Këshillit Gjyqësor të Kosovës e as atij Prokurorial, Qeveria e Kosovës nuk iu dha para sa kërkuan për vitin 2027.
KGjK-së iu ndanë 41 milionë e 422 mijë euro nga 56 sa thanë se iu duhen, raporton Klan Kosova.
Disa i kërkuan për t’i shlyer borxhet që i kanë, për të cilat u ankuan në jo pak raste.
32 milionët e kërkuara nuk iu ndanë as Këshillit Prokurorial. Me planifikimin e ri, KPK do të ketë 21 milionë e 641 mijë euro.
Kjo ndarje, sipas monitoruesve, është pak.
Por, po thuhet se bëhet me qëllimin që këto institucione të mos jenë krejt të pavarura.
Ani se ligjërisht kjo po thuhet se nuk bën të ndodhë.
Buxheti i përgjithshëm i shtetit, 4.27 miliardë euro që u miratua në qeveri në fillimjavë, do të kalojë nëpër instanca tjera në Kuvend deri në miratimin e tij në seancë plenare.
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