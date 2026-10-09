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Ushtarët shumëkombësh të caktuar në Komandën Rajonale-Perëndim (RC-W), pjesë e misionit të KFOR-it të udhëhequr nga NATO, kanë zhvilluar një seri marshimesh këmbësore malore në terrene sfiduese në Kosovë, përfshirë zonat përreth Kampit Villaggio Italia.
Sipas njoftimit të KFOR-it, trajnimi u përqendrua në zhvillimin e qëndrueshmërisë fizike dhe aftësive për lëvizje në terren malor, si dhe në forcimin e bashkëpunimit dhe kohezionit ndërmjet personelit shumëkombësh të kësaj komande.
"Trajnimi i rregullt në terren kompleks ndihmon personelin e KFOR-it të ruajë aftësitë, gatishmërinë dhe ndërgjegjësimin për situatën e nevojshme për të vepruar në mënyrë efektive në të gjithë Kosovën, duke kontribuar në angazhimin e vazhdueshëm të KFOR-it për të siguruar një mjedis të sigurt dhe liri lëvizjeje për të gjithë njerëzit që jetojnë në Kosovë", thuhet në njoftimin e misionit të NATO-s në Kosovë, transmeton Klankosova.tv.