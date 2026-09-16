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Një lajm që po qarkullon së fundmi në rrjetet sociale, sipas të cilit dy aeroplanë të NATO-s do të fluturojnë mbi Kosovë, është demantuar nga burime të sigurta të Klan Kosovës brenda KFOR-it.
Sipas këtyre burimeve, nuk bëhet fjalë për ndonjë fluturim të planifikuar të NATO-s apo KFOR-it mbi territorin e Kosovës.
Prezantuesja e Klan Kosovës, Jehona Bajrami kërkoi nga qytetarët që të jenë të kujdesshëm ndaj informacioneve të pakonfirmuara dhe të mos bien pre e lajmeve që po qarkullojnë në rrjetet sociale pa një burim të besueshëm.